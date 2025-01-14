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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1745 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1745 Портрет в среднем возрасте
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
1 гинея 1745 LIMA Портрет в среднем возрасте
Средняя цена 12000 $
Продажи
1 39
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1745 Портрет в среднем возрасте
Средняя цена 930 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1745 LIMA Портрет в среднем возрасте
Средняя цена 8600 $
Продажи
1 16

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1745 Портрет в старости
Средняя цена 250 $
Продажи
0 91
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1745 LIMA Портрет в старости
Средняя цена 450 $
Продажи
0 354
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1745 Портрет в старости
Средняя цена 200 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1745 LIMA Портрет в старости
Средняя цена 240 $
Продажи
2 320
Аверс
Реверс
6 пенсов 1745 Портрет в старости Розы в углах
Средняя цена 140 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
6 пенсов 1745 LIMA Портрет в старости В углах ничего нет
Средняя цена 230 $
Продажи
0 25

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1745 Портрет в старости
Средняя цена 400 $
Продажи
0 21
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