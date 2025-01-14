Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1745 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,05 гр
- Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1745
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (91) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1745 года "Портрет в старости". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1342 проданному на аукционе London Coins LTD за 1800 GBP. Торги состоялись 29 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 28000 JPY
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF20 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Status International
Дата 9 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец TimeLine Auctions
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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