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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1745 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1745 года "Портрет в старости" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1745 года "Портрет в старости" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,05 гр
  • Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1745
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (91) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1745 года "Портрет в старости". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1342 проданному на аукционе London Coins LTD за 1800 GBP. Торги состоялись 29 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1745 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
331 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1745 "Портрет в старости" на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 28000 JPY
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1745 "Портрет в старости" на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF20 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1745 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1745 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1745 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1745 "Портрет в старости" на аукционе Status International - June 9, 2023
Продавец Status International
Дата 9 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1745 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1745 "Портрет в старости" на аукционе Spink - October 1, 2022
Продавец Spink
Дата 1 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1745 "Портрет в старости" на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1745 "Портрет в старости" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1745 "Портрет в старости" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1745 "Портрет в старости" на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1745 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - June 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2022
Сохранность F
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1745 "Портрет в старости" на аукционе DNW - April 12, 2022
Продавец DNW
Дата 12 апреля 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1745 "Портрет в старости" на аукционе Spink - March 29, 2022
Продавец Spink
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1745 "Портрет в старости" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1745 "Портрет в старости" на аукционе Spink - January 28, 2022
Продавец Spink
Дата 28 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1745 "Портрет в старости" на аукционе TimeLine Auctions - February 28, 2021
Продавец TimeLine Auctions
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1745 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - November 26, 2020
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1745 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - November 26, 2020
Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1745 "Портрет в старости" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 27, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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