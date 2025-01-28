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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1745 года "Портрет в старости". Розы в углах (Великобритания, Георг II)

Разновидность: Розы в углах

Аверс монеты - 6 пенсов 1745 года "Портрет в старости" Розы в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 6 пенсов 1745 года "Портрет в старости" Розы в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Via GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1745
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1745 года "Портрет в старости". Розы в углах. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 2424 проданному на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd за 500 AUD. Торги состоялись 25 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Chiswick Auctions (1)
  • CNG (1)
  • Davissons Ltd. (1)
  • DNW (1)
  • Heritage (2)
  • London Coins (4)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
  • Spink (5)
  • Stack's (2)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
  • TimeLine Auctions (1)
  • Via (1)
Великобритания 6 пенсов 1745 "Портрет в старости" на аукционе Via - November 4, 2024
Продавец Via
Дата 4 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Великобритания 6 пенсов 1745 "Портрет в старости" на аукционе Chiswick Auctions - May 26, 2024
Продавец Chiswick Auctions
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 38 GBP
Великобритания 6 пенсов 1745 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - February 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1745 "Портрет в старости" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1745 "Портрет в старости" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1745 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - January 20, 2022
Великобритания 6 пенсов 1745 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1745 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - June 23, 2021
Великобритания 6 пенсов 1745 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - June 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1745 "Портрет в старости" на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1745 "Портрет в старости" на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1745 "Портрет в старости" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 27, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1745 "Портрет в старости" на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1745 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - March 3, 2019
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1745 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - December 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1745 "Портрет в старости" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1745 "Портрет в старости" на аукционе CNG - October 24, 2018
Продавец CNG
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1745 "Портрет в старости" на аукционе Davissons Ltd. - June 6, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 6 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1745 "Портрет в старости" на аукционе TimeLine Auctions - February 24, 2018
Продавец TimeLine Auctions
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1745 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - September 4, 2016
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1745 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - June 7, 2015
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1745 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 13, 2009
Великобритания 6 пенсов 1745 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1745 "Портрет в старости" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1745 "Портрет в старости" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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