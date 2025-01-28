Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1745 года "Портрет в старости". Розы в углах (Великобритания, Георг II)
Разновидность: Розы в углах
Фотография: Via GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 6 пенсов
- Год 1745
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1745 года "Портрет в старости". Розы в углах. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 2424 проданному на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd за 500 AUD. Торги состоялись 25 июля 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец TimeLine Auctions
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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