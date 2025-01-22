Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Серебряные монеты 6 пенсов Георга II - Великобритания
6 пенсов 1728-1741Портрет в молодом возрасте
Год Знак Описание Продажи Продажи1728 В углах ничего нет 0 231728 Перья в углах 0 281728 0 571731 1 461732 0 341734 0 61735 0 181736 0 61739 3 531741 0 50
6 пенсов 1743-1758Портрет в старости
Год Знак Описание Продажи Продажи1743 0 381745 Розы в углах 0 211745 LIMA В углах ничего нет 0 251746 0 361746 LIMA 0 1771750 0 431751 0 101757 2 1961758 2 204
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