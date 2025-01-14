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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1741 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 6 пенсов 1741 года "Портрет в молодом возрасте" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 6 пенсов 1741 года "Портрет в молодом возрасте" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1741
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1741 года "Портрет в молодом возрасте". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 32983 проданному на аукционе Heritage Auctions за 750 USD. Торги состоялись 25 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
  • UBS (1)
Великобритания 6 пенсов 1741 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - August 22, 2024
Великобритания 6 пенсов 1741 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Великобритания 6 пенсов 1741 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 55 GBP
Великобритания 6 пенсов 1741 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - December 13, 2022
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1741 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе CNG - November 30, 2022
Великобритания 6 пенсов 1741 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе CNG - November 30, 2022
Продавец CNG
Дата 30 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1741 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stephen Album - September 18, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 18 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1741 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1741 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1741 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Schulman - April 13, 2022
Продавец Schulman
Дата 13 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1741 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1741 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - November 26, 2020
Великобритания 6 пенсов 1741 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - November 26, 2020
Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1741 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1741 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - December 5, 2019
Продавец DNW
Дата 5 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1741 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - December 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1741 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе cgb.fr - October 29, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 29 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1741 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - September 19, 2019
Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1741 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Великобритания 6 пенсов 1741 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1741 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - June 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1741 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Великобритания 6 пенсов 1741 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1741 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - April 11, 2019
Великобритания 6 пенсов 1741 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - April 11, 2019
Продавец Heritage
Дата 11 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1741 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - December 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1741 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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