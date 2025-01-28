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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1741 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1741 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 38000 $
Продажи
0 82
Аверс
Реверс
1 гинея 1741 Портрет в среднем возрасте
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 2

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1741 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 2600 $
Продажи
2 177
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1741 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 960 $
Продажи
0 115
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1741 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 330 $
Продажи
0 114
Аверс
Реверс
6 пенсов 1741 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 280 $
Продажи
0 50

Медные монеты

Аверс
Реверс
Фартинг 1741 Портрет в старости
Средняя цена 330 $
Продажи
0 13
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