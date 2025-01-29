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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1741 года "Портрет в среднем возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 гинея 1741 года "Портрет в среднем возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 гинея 1741 года "Портрет в среднем возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1741
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1741 года "Портрет в среднем возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1099 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 1600 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1741 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
1113 $
Цена в валюте аукциона 1000 CHF
Великобритания 1 гинея 1741 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2018
Сохранность F
Цена
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