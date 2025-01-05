Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Фартинг 1741 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,93 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал Фартинг
- Год 1741
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1741 года "Портрет в старости". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 33176 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 30 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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