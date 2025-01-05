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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Фартинг 1741 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - Фартинг 1741 года "Портрет в старости" - цена монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - Фартинг 1741 года "Портрет в старости" - цена монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,93 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал Фартинг
  • Год 1741
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1741 года "Портрет в старости". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 33176 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания Фартинг 1741 "Портрет в старости" на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1741 "Портрет в старости" на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1741 "Портрет в старости" на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1741 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - April 25, 2019
Великобритания Фартинг 1741 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - April 25, 2019
Продавец Heritage
Дата 25 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 156 USD
Великобритания Фартинг 1741 "Портрет в старости" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
281 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Великобритания Фартинг 1741 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Великобритания Фартинг 1741 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1741 "Портрет в старости" на аукционе Davissons Ltd. - February 22, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1741 "Портрет в старости" на аукционе DNW - June 9, 2016
Продавец DNW
Дата 9 июня 2016
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1741 "Портрет в старости" на аукционе Davissons Ltd. - March 30, 2016
Продавец Davissons Ltd.
Дата 30 марта 2016
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1741 "Портрет в старости" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 8, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2008
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1741 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - June 1, 2007
Великобритания Фартинг 1741 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - June 1, 2007
Продавец Heritage
Дата 1 июня 2007
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1741 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - September 23, 2005
Великобритания Фартинг 1741 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - September 23, 2005
Продавец Heritage
Дата 23 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1741 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания Фартинг 1741 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS65 BN NGC
Цена

Где продать?

Для продажи Фартинг 1741 "Портрет в старости" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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