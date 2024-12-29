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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Медные монеты Фартинг Георга II - Великобритания

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Фартинг 1730-1739

Портрет в молодом возрасте
Год Знак Описание Продажи Продажи
1730 1 291731 0 141732 0 51733 0 91734 2 241735 0 121736 0 271737 0 131739 2 39
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Фартинг 1741-1754

Портрет в старости
Год Знак Описание Продажи Продажи
1741 0 131744 0 171746 0 211749 0 351750 0 81754 0 135
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