flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Фартинг 1733 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - Фартинг 1733 года "Портрет в молодом возрасте" - цена монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - Фартинг 1733 года "Портрет в молодом возрасте" - цена монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Hosker Haynes Auctioneers Ltd

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,93 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал Фартинг
  • Год 1733
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1733 года "Портрет в молодом возрасте". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 25150 проданному на аукционе Heritage Auctions за 384 USD. Торги состоялись 22 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • DNW (1)
  • Goldberg (2)
  • Heritage (1)
  • Hosker Haynes Auctioneers Ltd (1)
  • Künker (1)
  • Spink (1)
  • Stack's (1)
Великобритания Фартинг 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
384 $
Цена в валюте аукциона 384 USD
Великобритания Фартинг 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Великобритания Фартинг 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - March 28, 2023
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 28 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - September 6, 2017
Великобритания Фартинг 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - September 6, 2017
Продавец Goldberg
Дата 6 сентября 2017
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - January 14, 2015
Великобритания Фартинг 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - January 14, 2015
Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания Фартинг 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS64 BN NGC
Цена

Где продать?

Для продажи Фартинг 1733 "Портрет в молодом возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга II Монеты Великобритании 1733 года Все британские монеты британские медные монеты британские монеты номиналом Фартинг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 28 дек. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 28 дек. 2024
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть