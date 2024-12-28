Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Фартинг 1733 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,93 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал Фартинг
- Год 1733
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1733 года "Портрет в молодом возрасте". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 25150 проданному на аукционе Heritage Auctions за 384 USD. Торги состоялись 22 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stack's (1)
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
384 $
Цена в валюте аукциона 384 USD
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 28 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Goldberg
Дата 6 сентября 2017
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Где продать?
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