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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1733 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 гинеи 1733 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 гинея 1733 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 3100 $
Продажи
1 61

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1733 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 300 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Фартинг 1733 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 160 $
Продажи
0 9
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