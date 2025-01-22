Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 пенни 1733 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,86 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1733
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1733 года "Портрет в молодом возрасте". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 965 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 850 USD. Торги состоялись 12 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 25 сентября 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
269 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 августа 2021
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец CNG
Дата 12 сентября 2018
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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