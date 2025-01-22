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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 пенни 1733 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1733 года "Портрет в молодом возрасте" - цена монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 пенни 1733 года "Портрет в молодом возрасте" - цена монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,86 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1733
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1733 года "Портрет в молодом возрасте". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 965 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 850 USD. Торги состоялись 12 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stanley Gibbons Baldwin's (2)
Великобритания 1/2 пенни 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе St James’s - September 25, 2024
Продавец St James’s
Дата 25 сентября 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
269 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Великобритания 1/2 пенни 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность F
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Великобритания 1/2 пенни 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - October 13, 2021
Великобритания 1/2 пенни 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - August 5, 2021
Великобритания 1/2 пенни 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - August 5, 2021
Продавец Heritage
Дата 5 августа 2021
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - November 10, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - November 10, 2018
Продавец Heritage
Дата 10 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе CNG - September 12, 2018
Продавец CNG
Дата 12 сентября 2018
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 17, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Davissons Ltd. - February 22, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Schulman - November 17, 2013
Продавец Schulman
Дата 17 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - February 2, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 27, 2012
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 27 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - September 23, 2005
Великобритания 1/2 пенни 1733 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - September 23, 2005
Продавец Heritage
Дата 23 сентября 2005
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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