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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Медные монеты 1/2 пенни Георга II - Великобритания

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1/2 пенни 1729-1739

Портрет в молодом возрасте
Год Знак Описание Продажи Продажи
1729 0 871730 0 81730 "GEOGIVS" 1 211731 0 281732 0 81733 0 131734 0 291735 0 141736 0 91737 0 111738 0 161739 0 33
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1/2 пенни 1740-1754

Портрет в старости
Год Знак Описание Продажи Продажи
1740 0 221742 0 231743 0 171744 0 121745 0 211746 0 261747 0 171748 0 221749 0 561750 2 311751 0 411752 2 421753 0 671754 0 32
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