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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 пенни 1743 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1743 года "Портрет в старости" - цена монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 пенни 1743 года "Портрет в старости" - цена монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1743
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1743 года "Портрет в старости". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 25136 проданному на аукционе Heritage Auctions за 840 USD. Торги состоялись 22 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (2)
Великобритания 1/2 пенни 1743 "Портрет в старости" на аукционе CNG - November 20, 2024
Продавец CNG
Дата 20 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 170 USD
Великобритания 1/2 пенни 1743 "Портрет в старости" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 72 EUR
Великобритания 1/2 пенни 1743 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1743 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1743 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1743 "Портрет в старости" на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1743 "Портрет в старости" на аукционе Aurea - October 6, 2022
Продавец Aurea
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1743 "Портрет в старости" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 30, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1743 "Портрет в старости" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 2, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1743 "Портрет в старости" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1743 "Портрет в старости" на аукционе Davissons Ltd. - February 22, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1743 "Портрет в старости" на аукционе Baldwin's of St. James's - October 1, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1743 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания 1/2 пенни 1743 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1743 "Портрет в старости" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - June 5, 2010
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 июня 2010
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1743 "Портрет в старости" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 4, 2010
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2010
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1743 "Портрет в старости" на аукционе CNG - October 4, 2006
Продавец CNG
Дата 4 октября 2006
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1743 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 1/2 пенни 1743 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?

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