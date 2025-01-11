Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 пенни 1743 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1743
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1743 года "Портрет в старости". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 25136 проданному на аукционе Heritage Auctions за 840 USD. Торги состоялись 22 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?
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