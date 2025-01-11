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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1743 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1743 Портрет в среднем возрасте
Средняя цена 17000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1743 Портрет в среднем возрасте
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1743 Портрет в старости
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 249
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1743 Портрет в старости
Средняя цена 750 $
Продажи
1 70
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1743 Портрет в старости
Средняя цена 320 $
Продажи
0 137
Аверс
Реверс
6 пенсов 1743 Портрет в старости
Средняя цена 270 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1743
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1743
Средняя цена 200 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 пенса 1743
Средняя цена 75 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Пенни 1743
Средняя цена 130 $
Продажи
0 16

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1743 Портрет в старости
Средняя цена 220 $
Продажи
0 17
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