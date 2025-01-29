Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1743 года "Портрет в среднем возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 гинея
- Год 1743
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1743 года "Портрет в среднем возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 24 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 23000 GBP. Торги состоялись 12 декабря 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 12 декабря 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
29361 $
Цена в валюте аукциона 23000 GBP
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
25940 $
Цена в валюте аукциона 26000 CHF
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