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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1743 года "Портрет в среднем возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 гинея 1743 года "Портрет в среднем возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 гинея 1743 года "Портрет в среднем возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1743
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1743 года "Портрет в среднем возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 24 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 23000 GBP. Торги состоялись 12 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1743 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Coin Cabinet - December 12, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 12 декабря 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
29361 $
Цена в валюте аукциона 23000 GBP
Великобритания 1 гинея 1743 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
25940 $
Цена в валюте аукциона 26000 CHF
Великобритания 1 гинея 1743 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1743 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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