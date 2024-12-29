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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1743 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 6 пенсов 1743 года "Портрет в старости" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 6 пенсов 1743 года "Портрет в старости" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1743
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1743 года "Портрет в старости". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 27223 проданному на аукционе Heritage Auctions за 690 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1743 "Портрет в старости" на аукционе CNG - November 6, 2024
Продавец CNG
Дата 6 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 170 USD
Великобритания 6 пенсов 1743 "Портрет в старости" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
246 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Великобритания 6 пенсов 1743 "Портрет в старости" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1743 "Портрет в старости" на аукционе DNW - October 12, 2021
Продавец DNW
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1743 "Портрет в старости" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - September 2, 2021
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1743 "Портрет в старости" на аукционе Spink - July 20, 2021
Продавец Spink
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1743 "Портрет в старости" на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1743 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1743 "Портрет в старости" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - March 25, 2021
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1743 "Портрет в старости" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - March 25, 2021
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1743 "Портрет в старости" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 27, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1743 "Портрет в старости" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 27, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 27 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1743 "Портрет в старости" на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1743 "Портрет в старости" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 30, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1743 "Портрет в старости" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 30, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1743 "Портрет в старости" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 2, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1743 "Портрет в старости" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 2, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1743 "Портрет в старости" на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1743 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - January 16, 2019
Великобритания 6 пенсов 1743 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - January 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1743 "Портрет в старости" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1743 "Портрет в старости" на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1743 "Портрет в старости" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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