Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1743 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 6 пенсов
- Год 1743
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1743 года "Портрет в старости". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 27223 проданному на аукционе Heritage Auctions за 690 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auctiones (1)
- CNG (3)
- DNW (3)
- Heritage (8)
- Heritage Eur (1)
- London Coins (1)
- Noble Numismatics Pty Ltd (9)
- Sovereign Rarities (1)
- Spink (6)
- Stack's (1)
- Stanley Gibbons Baldwin's (2)
- UBS (1)
- WAG (1)
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи 6 пенсов 1743 "Портрет в старости" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск