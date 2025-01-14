flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1743 года (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - Пенни 1743 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - Пенни 1743 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал Пенни
  • Год 1743
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1743 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 61086 проданному на аукционе Heritage Auctions за 489 USD. Торги состоялись 13 декабря 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • Coinhouse (1)
  • Goldberg (3)
  • Heritage (6)
  • Katz (1)
  • London Coins (1)
  • Spink (1)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (1)
Великобритания Пенни 1743 на аукционе Stack's - May 15, 2024
Великобритания Пенни 1743 на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 280 USD
Великобритания Пенни 1743 на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 58 EUR
Великобритания Пенни 1743 на аукционе Tauler & Fau - December 15, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Великобритания Пенни 1743 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1743 на аукционе Coinhouse - September 27, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 27 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1743 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания Пенни 1743 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1743 на аукционе London Coins - March 1, 2020
Продавец London Coins
Дата 1 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1743 на аукционе Heritage - May 2, 2019
Великобритания Пенни 1743 на аукционе Heritage - May 2, 2019
Продавец Heritage
Дата 2 мая 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1743 на аукционе CNG - October 24, 2018
Продавец CNG
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1743 на аукционе Heritage - April 23, 2018
Великобритания Пенни 1743 на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1743 на аукционе Heritage - March 22, 2018
Великобритания Пенни 1743 на аукционе Heritage - March 22, 2018
Продавец Heritage
Дата 22 марта 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1743 на аукционе Heritage - June 18, 2015
Великобритания Пенни 1743 на аукционе Heritage - June 18, 2015
Продавец Heritage
Дата 18 июня 2015
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1743 на аукционе Goldberg - January 28, 2015
Великобритания Пенни 1743 на аукционе Goldberg - January 28, 2015
Продавец Goldberg
Дата 28 января 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1743 на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Великобритания Пенни 1743 на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2013
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1743 на аукционе Heritage - November 1, 2011
Великобритания Пенни 1743 на аукционе Heritage - November 1, 2011
Продавец Heritage
Дата 1 ноября 2011
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1743 на аукционе Heritage - December 13, 2009
Великобритания Пенни 1743 на аукционе Heritage - December 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2009
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Пенни 1743 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга II Монеты Великобритании 1743 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом Пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Rhenumis
Аукцион 14 янв. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 29 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть