Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1743 года (Великобритания, Георг II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал Пенни
- Год 1743
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1743 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 61086 проданному на аукционе Heritage Auctions за 489 USD. Торги состоялись 13 декабря 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 марта 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 июня 2015
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 28 января 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 ноября 2011
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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