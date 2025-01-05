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Цена монет Великобритании
Георг II
Пенни
Великобритания
Период:
1660-1837
1660-1837
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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Каталог
Цена монет Великобритании
Георг II
Пенни
Серебряные монеты Пенни Георга II - Великобритания
Пенни 1729-1760
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1729
0
3
1731
0
0
1732
0
2
1735
0
7
1737
0
4
1739
0
7
1740
0
7
1743
0
16
1746
0
24
1750
0
20
1752
0
3
1753
0
7
1754
0
4
1755
0
9
1756
0
5
1757
0
7
1758
0
20
1759
0
12
1760
0
3
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1660-1837
Категория
Зактрыть
???
Великобритания
Период
1660-1837
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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