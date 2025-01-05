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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Серебряные монеты Пенни Георга II - Великобритания

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Пенни 1729-1760

Год Знак Описание Продажи Продажи
1729 0 31731 0 01732 0 21735 0 71737 0 41739 0 71740 0 71743 0 161746 0 241750 0 201752 0 31753 0 71754 0 41755 0 91756 0 51757 0 71758 0 201759 0 121760 0 3
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