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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1732 года (Великобритания, Георг II)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал Пенни
  • Год 1732
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1732 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 62322 проданному на аукционе Heritage Auctions за 90 USD. Торги состоялись 11 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1732 на аукционе Heritage - February 22, 2018
Великобритания Пенни 1732 на аукционе Heritage - February 22, 2018
Продавец Heritage
Дата 22 февраля 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 89 USD
Великобритания Пенни 1732 на аукционе Heritage - September 11, 2014
Великобритания Пенни 1732 на аукционе Heritage - September 11, 2014
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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