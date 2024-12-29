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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1732 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1732 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 гинея 1732 EIC Портрет в молодом возрасте Крупный шрифт
Средняя цена 7000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 гинея 1732 EIC Портрет в молодом возрасте Мелкий шрифт
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1732 EIC Портрет в молодом возрасте
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1732 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 4

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1732 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 77
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1732 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 540 $
Продажи
1 82
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1732 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 210 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
6 пенсов 1732 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 230 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1732
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1732
Средняя цена 40 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пенса 1732
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1732
Средняя цена 90 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1732 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 270 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Фартинг 1732 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 400 $
Продажи
0 5
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