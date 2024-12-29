flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1732 года EIC "Портрет в молодом возрасте". Крупный шрифт (Великобритания, Георг II)

Разновидность: Крупный шрифт

Аверс монеты - 1 гинея 1732 года EIC "Портрет в молодом возрасте" Крупный шрифт - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 гинея 1732 года EIC "Портрет в молодом возрасте" Крупный шрифт - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1732
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1732 года "Портрет в молодом возрасте" со знаком EIC. Крупный шрифт. Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 208 проданному на аукционе SINCONA AG за 14000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Morton & Eden (1)
  • SINCONA (2)
Великобритания 1 гинея 1732 EIC "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Morton & Eden - June 12, 2024
Продавец Morton & Eden
Дата 12 июня 2024
Сохранность F
Цена
1401 $
Цена в валюте аукциона 1100 GBP
Великобритания 1 гинея 1732 EIC "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
5762 $
Цена в валюте аукциона 5750 CHF
Великобритания 1 гинея 1732 EIC "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 гинея 1732 "Портрет в молодом возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга II Монеты Великобритании 1732 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 1 гинея Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 29 дек. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 янв. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 27 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть