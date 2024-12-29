Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1732 года EIC "Портрет в молодом возрасте". Крупный шрифт (Великобритания, Георг II)
Разновидность: Крупный шрифт
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 гинея
- Год 1732
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1732 года "Портрет в молодом возрасте" со знаком EIC. Крупный шрифт. Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 208 проданному на аукционе SINCONA AG за 14000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- SINCONA (2)
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
5762 $
Цена в валюте аукциона 5750 CHF
Где продать?
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