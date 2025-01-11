Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1732 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1732
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1732 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 742 проданному на аукционе SINCONA AG за 3800 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- Spink (3)
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
4093 $
Цена в валюте аукциона 3800 CHF
Продавец Spink
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
2392 $
Цена в валюте аукциона 1700 GBP
Где продать?
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