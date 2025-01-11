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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1732 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1732 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1732 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1732
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1732 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 742 проданному на аукционе SINCONA AG за 3800 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
4093 $
Цена в валюте аукциона 3800 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - February 24, 2021
Великобритания 1/2 гинеи 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - February 24, 2021
Продавец Spink
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
2392 $
Цена в валюте аукциона 1700 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 28, 2005
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2005
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - November 25, 2004
Продавец Spink
Дата 25 ноября 2004
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1732 "Портрет в молодом возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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