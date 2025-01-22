Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1732 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 6 пенсов
- Год 1732
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1732 года "Портрет в молодом возрасте". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 24604 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1035 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
271 $
Цена в валюте аукциона 240 CHF
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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