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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1732 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 6 пенсов 1732 года "Портрет в молодом возрасте" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 6 пенсов 1732 года "Портрет в молодом возрасте" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1732
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1732 года "Портрет в молодом возрасте". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 24604 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1035 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Numismatica Ars Classica - December 3, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
271 $
Цена в валюте аукциона 240 CHF
Великобритания 6 пенсов 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
316 $
Цена в валюте аукциона 250 GBP
Великобритания 6 пенсов 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Klondike Auction - September 17, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 17 сентября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 6 пенсов 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - February 9, 2021
Продавец DNW
Дата 9 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - September 9, 2020
Продавец DNW
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - June 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 июня 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Davissons Ltd. - June 6, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 6 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - March 18, 2018
Продавец London Coins
Дата 18 марта 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Великобритания 6 пенсов 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - March 18, 2018
Продавец London Coins
Дата 18 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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