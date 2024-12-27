Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1732 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 гинея
- Год 1732
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1732 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 33149 проданному на аукционе Heritage Auctions за 18000 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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