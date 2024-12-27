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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1732 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 гинея 1732 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 гинея 1732 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1732
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1732 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 33149 проданному на аукционе Heritage Auctions за 18000 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
2675 $
Цена в валюте аукциона 2100 GBP
Великобритания 1 гинея 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Münzenonline - November 24, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
678 $
Цена в валюте аукциона 600 CHF
Великобритания 1 гинея 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе CNG - May 24, 2023
Продавец CNG
Дата 24 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания 1 гинея 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - November 6, 2020
Великобритания 1 гинея 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 15, 2020
Великобритания 1 гинея 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - January 18, 2020
Великобритания 1 гинея 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - January 18, 2020
Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - December 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 декабря 2019
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - September 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Hess Divo - May 29, 2018
Продавец Hess Divo
Дата 29 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 29, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 29 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 гинея 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 5, 2015
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 мая 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Sonntag - June 3, 2014
Продавец Sonntag
Дата 3 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - June 24, 2010
Продавец Spink
Дата 24 июня 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1 гинея 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 7, 2000
Великобритания 1 гинея 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 7, 2000
Продавец Heritage
Дата 7 января 2000
Сохранность VF30 PCGS
Цена
******
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Где продать?

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