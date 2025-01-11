Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
3 пенса 1732 года (Великобритания, Георг II)
Фотография: GMA Numismatica Napoli srl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 3 пенса
- Год 1732
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1732 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1465 проданному на аукционе Spink UK за 240 GBP. Торги состоялись 27 июня 2022.
Сохранность
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- GMA Numismatica Napoli srl (1)
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