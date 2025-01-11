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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

3 пенса 1732 года (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 3 пенса 1732 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 3 пенса 1732 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: GMA Numismatica Napoli srl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1732
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1732 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1465 проданному на аукционе Spink UK за 240 GBP. Торги состоялись 27 июня 2022.

Сохранность
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  • GMA Numismatica Napoli srl (1)
Великобритания 3 пенса 1732 на аукционе GMA Numismatica Napoli srl - March 24, 2023
Продавец GMA Numismatica Napoli srl
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
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