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Цена монет Великобритании
Георг II
3 пенса
Великобритания
Период:
1660-1837
1660-1837
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
Главная
Каталог
Цена монет Великобритании
Георг II
3 пенса
Серебряные монеты 3 пенса Георга II - Великобритания
3 пенса 1729-1760
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1729
0
5
1731
0
0
1732
0
1
1735
0
0
1737
0
0
1739
0
2
1740
0
2
1743
0
5
1746
0
14
1760
0
0
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Великобритания
Период
1660-1837
Категория
Зактрыть
???
Великобритания
Период
1660-1837
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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