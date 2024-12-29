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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

3 пенса 1739 года (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 3 пенса 1739 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 3 пенса 1739 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1739
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1739 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 61361 проданному на аукционе Heritage Auctions за 320 USD. Торги состоялись 1 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1739 на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Великобритания 3 пенса 1739 на аукционе Heritage - March 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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