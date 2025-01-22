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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1739 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 гинеи 1739 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
2 гинеи 1739 Портрет в среднем возрасте
Средняя цена 5500 $
Продажи
0 145
Аверс
Реверс
1 гинея 1739 Портрет в среднем возрасте
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
1 гинея 1739 EIC Портрет в среднем возрасте
Средняя цена 9700 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1739 EIC Портрет в молодом возрасте
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1739 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 15

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1739 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 2100 $
Продажи
2 128
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1739 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 850 $
Продажи
0 117
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1739 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 270 $
Продажи
1 136
Аверс
Реверс
6 пенсов 1739 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 340 $
Продажи
3 53
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1739
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1739
Средняя цена 220 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 пенса 1739
Средняя цена 130 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Пенни 1739
Средняя цена 65 $
Продажи
0 7

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1739 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 290 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
Фартинг 1739 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 370 $
Продажи
2 39
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