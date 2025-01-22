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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 гинеи 1739 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 2 гинеи 1739 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 2 гинеи 1739 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,77 гр
  • Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 2 гинеи
  • Год 1739
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1739 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1258 проданному на аукционе SINCONA AG за 8000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Coin Cabinet - December 12, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 12 декабря 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
4596 $
Цена в валюте аукциона 3600 GBP
Великобритания 2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Künker - September 25, 2024
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
2686 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Великобритания 2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе St James’s - June 5, 2024
Продавец St James’s
Дата 5 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе CNG - October 4, 2023
Продавец CNG
Дата 4 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе St James’s - December 7, 2022
Продавец St James’s
Дата 7 декабря 2022
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Berk - November 17, 2022
Продавец Berk
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - August 20, 2021
Великобритания 2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Coin Cabinet - June 27, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Baldwin's of St. James's - July 23, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 июля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Taisei - May 3, 2020
Продавец Taisei
Дата 3 мая 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - August 16, 2018
Великобритания 2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - August 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - August 16, 2018
Великобритания 2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - August 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Великобритания 2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Великобритания 2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Великобритания 2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Auction World - October 15, 2017
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - August 2, 2017
Великобритания 2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - August 2, 2017
Продавец Stack's
Дата 2 августа 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - March 25, 2017
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 25 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Palombo - October 22, 2016
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?

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