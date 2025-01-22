Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 гинеи 1739 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,77 гр
- Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 2 гинеи
- Год 1739
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1739 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1258 проданному на аукционе SINCONA AG за 8000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 12 декабря 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
4596 $
Цена в валюте аукциона 3600 GBP
Продавец St James’s
Дата 5 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 июля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 2 августа 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 25 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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