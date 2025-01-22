Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1739 года "Портрет в среднем возрасте" (Великобритания, Георг II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 гинея
- Год 1739
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1739 года "Портрет в среднем возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 30095 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19000 USD. Торги состоялись 28 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 11 декабря 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
6134 $
Цена в валюте аукциона 4800 GBP
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
1860 $
Цена в валюте аукциона 1860 USD
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 22 сентября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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