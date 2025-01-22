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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1739 года "Портрет в среднем возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 гинея 1739 года "Портрет в среднем возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 гинея 1739 года "Портрет в среднем возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1739
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1739 года "Портрет в среднем возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 30095 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19000 USD. Торги состоялись 28 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 1 гинея 1739 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - December 11, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 11 декабря 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
6134 $
Цена в валюте аукциона 4800 GBP
Великобритания 1 гинея 1739 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе HARMERS - September 30, 2024
Продавец HARMERS
Дата 30 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1739 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Heritage - February 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
1860 $
Цена в валюте аукциона 1860 USD
Великобритания 1 гинея 1739 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Spink - January 27, 2024
Продавец Spink
Дата 27 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1739 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1739 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1739 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1739 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1739 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе SINCONA - May 17, 2022
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1739 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Spink - March 29, 2022
Продавец Spink
Дата 29 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1739 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Spink - January 28, 2022
Продавец Spink
Дата 28 января 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1739 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания 1 гинея 1739 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Spink - September 22, 2021
Продавец Spink
Дата 22 сентября 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1739 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Spink - September 22, 2021
Продавец Spink
Дата 22 сентября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1739 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1739 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1739 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Auction World - April 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1739 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1 гинея 1739 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе CNG - September 12, 2018
Продавец CNG
Дата 12 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1739 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе London Coins - September 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1739 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе London Coins - September 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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