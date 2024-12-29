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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1739 года (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - Пенни 1739 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - Пенни 1739 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Auctiones GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал Пенни
  • Год 1739
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1739 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1452 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 120 USD. Торги состоялись 1 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1739 на аукционе Auctiones - June 18, 2023
Продавец Auctiones
Дата 18 июня 2023
Сохранность XF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 56 CHF
Великобритания Пенни 1739 на аукционе Александр - January 15, 2023
Великобритания Пенни 1739 на аукционе Александр - January 15, 2023
Продавец Александр
Дата 15 января 2023
Сохранность AU50
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 4096 RUB
Великобритания Пенни 1739 на аукционе Auctiones - June 19, 2022
Продавец Auctiones
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1739 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Пенни 1739 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания Пенни 1739 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1739 на аукционе CNG - October 24, 2018
Продавец CNG
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1739 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Пенни 1739 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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