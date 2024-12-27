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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1739 года EIC "Портрет в среднем возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 гинея 1739 года EIC "Портрет в среднем возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 гинея 1739 года EIC "Портрет в среднем возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1739
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1739 года "Портрет в среднем возрасте" со знаком EIC. Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 377 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 18975 USD. Торги состоялись 26 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1739 EIC "Портрет в среднем возрасте" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
15030 $
Цена в валюте аукциона 15000 CHF
Великобритания 1 гинея 1739 EIC "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 30, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
9728 $
Цена в валюте аукциона 7500 GBP
Великобритания 1 гинея 1739 EIC "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1739 EIC "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Великобритания 1 гинея 1739 EIC "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2008
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1739 EIC "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1 гинея 1739 EIC "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1739 "Портрет в среднем возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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