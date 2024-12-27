Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1739 года EIC "Портрет в среднем возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 гинея
- Год 1739
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1739 года "Портрет в среднем возрасте" со знаком EIC. Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 377 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 18975 USD. Торги состоялись 26 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Spink (1)
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
15030 $
Цена в валюте аукциона 15000 CHF
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
9728 $
Цена в валюте аукциона 7500 GBP
Где продать?
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