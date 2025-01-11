Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 пенни 1739 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,86 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1739
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1739 года "Портрет в молодом возрасте". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 25134 проданному на аукционе Heritage Auctions за 720 USD. Торги состоялись 22 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 17 февраля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 6 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 июля 2019
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 2 мая 2019
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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