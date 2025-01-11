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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 пенни 1739 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1739 года "Портрет в молодом возрасте" - цена монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 пенни 1739 года "Портрет в молодом возрасте" - цена монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,86 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1739
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1739 года "Портрет в молодом возрасте". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 25134 проданному на аукционе Heritage Auctions за 720 USD. Торги состоялись 22 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
317 $
Цена в валюте аукциона 250 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - December 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Великобритания 1/2 пенни 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе CNG - November 20, 2024
Продавец CNG
Дата 20 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе NOONANS - October 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 октября 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - February 17, 2022
Продавец Heritage
Дата 17 февраля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Davissons Ltd. - January 6, 2021
Продавец Davissons Ltd.
Дата 6 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - July 28, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - July 28, 2019
Продавец Heritage
Дата 28 июля 2019
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - May 2, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - May 2, 2019
Продавец Heritage
Дата 2 мая 2019
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Nihon - December 9, 2018
Продавец Nihon
Дата 9 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе GINZA - August 9, 2018
Продавец GINZA
Дата 9 августа 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Великобритания 1/2 пенни 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Davissons Ltd. - February 22, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 5, 2016
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 24, 2015
Великобритания 1/2 пенни 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 24, 2015
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2015
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - February 7, 2015
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 26, 2012
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 26 мая 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

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