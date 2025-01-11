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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1739 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1739 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1739 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1739
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1739 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 178 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 3600 GBP. Торги состоялись 14 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
Цена
1778 $
Цена в валюте аукциона 1400 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность F
Цена
868 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Numisor - June 25, 2019
Продавец Numisor
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Великобритания 1/2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Morton & Eden - December 16, 2014
Продавец Morton & Eden
Дата 16 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Morton & Eden - June 11, 2014
Продавец Morton & Eden
Дата 11 июня 2014
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Sonntag - June 3, 2014
Продавец Sonntag
Дата 3 июня 2014
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - June 22, 2011
Продавец Spink
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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