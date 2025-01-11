Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1739 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1739
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1739 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 178 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 3600 GBP. Торги состоялись 14 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- DNW (1)
- Heritage (1)
- Künker (1)
- London Coins (1)
- Morton & Eden (2)
- NOONANS (1)
- Numisor (1)
- SINCONA (3)
- Sonntag (1)
- Spink (2)
- Teutoburger (1)
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Morton & Eden
Дата 16 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1/2 гинеи 1739 "Портрет в молодом возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск