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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1739 года (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 2 пенса 1739 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 2 пенса 1739 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Pesek Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1739
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1739 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 61496 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312 USD. Торги состоялись 4 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1739 на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Великобритания 2 пенса 1739 на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Великобритания 2 пенса 1739 на аукционе Heritage - December 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 декабря 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Великобритания 2 пенса 1739 на аукционе London Coins - June 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 2 пенса 1739 на аукционе Heritage - August 5, 2021
Великобритания 2 пенса 1739 на аукционе Heritage - August 5, 2021
Продавец Heritage
Дата 5 августа 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Великобритания 2 пенса 1739 на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность MS62 NNC
Цена
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