Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 пенса 1739 года (Великобритания, Георг II)
Фотография: Pesek Auctions
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1 гр
- Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 2 пенса
- Год 1739
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1739 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 61496 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312 USD. Торги состоялись 4 августа 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 8 декабря 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Продавец Heritage
Дата 5 августа 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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