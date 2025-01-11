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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Серебряные монеты 2 пенса Георга II - Великобритания

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2 пенса 1729-1760

Год Знак Описание Продажи Продажи
1729 0 41731 0 01732 0 01735 0 51737 0 51739 0 51740 0 41743 0 91746 0 161756 0 61759 0 11760 0 0
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