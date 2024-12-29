Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 пенса 1756 года (Великобритания, Георг II)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1 гр
- Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 2 пенса
- Год 1756
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1756 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 27221 проданному на аукционе Heritage Auctions за 207 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2016
Сохранность AU50 NGC
Цена
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