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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1756 года (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 2 пенса 1756 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 2 пенса 1756 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1756
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1756 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 27221 проданному на аукционе Heritage Auctions за 207 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1756 на аукционе Heritage - December 12, 2024
Продавец Heritage
Дата 12 декабря 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Великобритания 2 пенса 1756 на аукционе Stack's - May 15, 2024
Великобритания 2 пенса 1756 на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Великобритания 2 пенса 1756 на аукционе Stack's - May 18, 2023
Великобритания 2 пенса 1756 на аукционе Stack's - May 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Великобритания 2 пенса 1756 на аукционе Heritage - March 27, 2016
Великобритания 2 пенса 1756 на аукционе Heritage - March 27, 2016
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2016
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Великобритания 2 пенса 1756 на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания 2 пенса 1756 на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 пенса 1756 на аукционе Heritage - April 5, 2011
Великобритания 2 пенса 1756 на аукционе Heritage - April 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 апреля 2011
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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