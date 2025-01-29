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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1756 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1756 Портрет в старости
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1756 Портрет в старости
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 30

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 пенса 1756
Средняя цена 110 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Пенни 1756
Средняя цена 80 $
Продажи
0 5
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