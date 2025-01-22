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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1756 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 гинея 1756 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 гинея 1756 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1756
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1756 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 229 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1756 "Портрет в старости" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 850 GBP
Великобритания 1 гинея 1756 "Портрет в старости" на аукционе Coin Cabinet - August 31, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность VF
Цена
1982 $
Цена в валюте аукциона 1700 GBP
Великобритания 1 гинея 1756 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1756 "Портрет в старости" на аукционе St James’s - April 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1756 "Портрет в старости" на аукционе Spink - January 17, 2021
Великобритания 1 гинея 1756 "Портрет в старости" на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1756 "Портрет в старости" на аукционе Spink - September 15, 2020
Великобритания 1 гинея 1756 "Портрет в старости" на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1756 "Портрет в старости" на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1756 "Портрет в старости" на аукционе DNW - November 15, 2018
Продавец DNW
Дата 15 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1756 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - November 10, 2016
Великобритания 1 гинея 1756 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - November 10, 2016
Продавец Heritage
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1756 "Портрет в старости" на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1756 "Портрет в старости" на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1756 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - February 1, 2012
Великобритания 1 гинея 1756 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - February 1, 2012
Продавец Goldberg
Дата 1 февраля 2012
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1756 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания 1 гинея 1756 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1756 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - June 2, 2004
Великобритания 1 гинея 1756 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - June 2, 2004
Продавец Goldberg
Дата 2 июня 2004
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1756 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1 гинея 1756 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность AU58 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гинея 1756 "Портрет в старости" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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