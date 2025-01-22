Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1756 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 гинея
- Год 1756
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1756 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 229 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность VF
Цена
1982 $
Цена в валюте аукциона 1700 GBP
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 1 февраля 2012
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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