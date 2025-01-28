Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1756 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1756
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1756 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 763 проданному на аукционе SINCONA AG за 3600 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (2)
- Busso Peus (1)
- DNW (3)
- Heritage (6)
- Künker (1)
- London Coins (4)
- NOONANS (1)
- SINCONA (6)
- Spink (3)
- Stanley Gibbons Baldwin's (3)
Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 ноября 2017
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи 1/2 гинеи 1756 "Портрет в старости" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск