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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1756 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1756 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1756 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1756
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1756 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 763 проданному на аукционе SINCONA AG за 3600 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1756 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - December 10, 2024
Продавец NOONANS
Дата 10 декабря 2024
Сохранность F
Цена
484 $
Цена в валюте аукциона 380 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1756 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - June 9, 2024
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1620 $
Цена в валюте аукциона 1620 USD
Великобритания 1/2 гинеи 1756 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность F12 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1756 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - April 20, 2023
Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1756 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1756 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1756 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1756 "Портрет в старости" на аукционе DNW - April 12, 2022
Продавец DNW
Дата 12 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1756 "Портрет в старости" на аукционе DNW - February 2, 2022
Продавец DNW
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1756 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1756 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1756 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1756 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1756 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1756 "Портрет в старости" на аукционе Spink - January 17, 2021
Великобритания 1/2 гинеи 1756 "Портрет в старости" на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1756 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1756 "Портрет в старости" на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1756 "Портрет в старости" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 4, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 ноября 2017
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1756 "Портрет в старости" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 30, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1756 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Великобритания 1/2 гинеи 1756 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1756 "Портрет в старости" на аукционе DNW - December 8, 2015
Продавец DNW
Дата 8 декабря 2015
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

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