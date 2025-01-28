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Пенни 1756 года (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - Пенни 1756 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - Пенни 1756 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал Пенни
  • Год 1756
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1756 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 2 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 115 GBP. Торги состоялись 28 ноября 2023.

Сохранность
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Великобритания Пенни 1756 на аукционе Coin Cabinet - November 28, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 115 GBP
Великобритания Пенни 1756 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 50 GBP
Великобритания Пенни 1756 на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания Пенни 1756 на аукционе CNG - October 24, 2018
Продавец CNG
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1756 на аукционе CNG - October 24, 2018
Продавец CNG
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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