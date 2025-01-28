Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1756 года (Великобритания, Георг II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал Пенни
- Год 1756
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1756 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 2 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 115 GBP. Торги состоялись 28 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 115 GBP
Где продать?
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