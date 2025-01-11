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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1746 года (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 2 пенса 1746 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 2 пенса 1746 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1746
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1746 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 34767 проданному на аукционе Heritage Auctions за 494 USD. Торги состоялись 13 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Schulman (1)
  • Stack's (1)
Великобритания 2 пенса 1746 на аукционе Heritage - February 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 149 USD
Великобритания 2 пенса 1746 на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Великобритания 2 пенса 1746 на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 45 GBP
Великобритания 2 пенса 1746 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Великобритания 2 пенса 1746 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 пенса 1746 на аукционе Coinhouse - March 27, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 2 пенса 1746 на аукционе Ibrahim's Collectibles - November 28, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 2 пенса 1746 на аукционе Heritage - June 17, 2021
Великобритания 2 пенса 1746 на аукционе Heritage - June 17, 2021
Продавец Heritage
Дата 17 июня 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания 2 пенса 1746 на аукционе London Coins - March 7, 2021
Продавец London Coins
Дата 7 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 2 пенса 1746 на аукционе London Coins - March 7, 2021
Продавец London Coins
Дата 7 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 2 пенса 1746 на аукционе Coinhouse - September 27, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 27 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 пенса 1746 на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 2 пенса 1746 на аукционе Schulman - June 12, 2020
Продавец Schulman
Дата 12 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 2 пенса 1746 на аукционе cgb.fr - April 28, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 28 апреля 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Великобритания 2 пенса 1746 на аукционе Stack's - February 26, 2020
Великобритания 2 пенса 1746 на аукционе Stack's - February 26, 2020
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса 1746 на аукционе Goldberg - January 28, 2015
Великобритания 2 пенса 1746 на аукционе Goldberg - January 28, 2015
Продавец Goldberg
Дата 28 января 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса 1746 на аукционе Heritage - January 14, 2015
Великобритания 2 пенса 1746 на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пенса 1746 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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