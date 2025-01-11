Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 пенса 1746 года (Великобритания, Георг II)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1 гр
- Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 2 пенса
- Год 1746
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1746 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 34767 проданному на аукционе Heritage Auctions за 494 USD. Торги состоялись 13 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 149 USD
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 17 июня 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец cgb.fr
Дата 28 апреля 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 28 января 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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