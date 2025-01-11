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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1746 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1746 LIMA Портрет в старости
Средняя цена 42000 $
Продажи
1 64
Аверс
Реверс
1 гинея 1746 Портрет в среднем возрасте
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1746 Портрет в среднем возрасте
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 20

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1746 Портрет в старости
Средняя цена 1900 $
Продажи
1 73
Аверс
Реверс
1 крона 1746 LIMA Портрет в старости
Средняя цена 2100 $
Продажи
1 317
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1746 LIMA Портрет в старости
Средняя цена 400 $
Продажи
0 613
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1746 Портрет в старости
Средняя цена 200 $
Продажи
0 74
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1746 LIMA Портрет в старости
Средняя цена 410 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1746 Портрет в старости
Средняя цена 380 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
6 пенсов 1746 Портрет в старости
Средняя цена 120 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
6 пенсов 1746 LIMA Портрет в старости
Средняя цена 340 $
Продажи
0 177
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1746
Средняя цена 180 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 пенса 1746
Средняя цена 130 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
2 пенса 1746
Средняя цена 120 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
Пенни 1746
Средняя цена 150 $
Продажи
0 24

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1746 Портрет в старости
Средняя цена 270 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
Фартинг 1746 Портрет в старости
Средняя цена 270 $
Продажи
0 21
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