Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1746 года "Портрет в среднем возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1746
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1746 года "Портрет в среднем возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 30747 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4320 USD. Торги состоялись 12 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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