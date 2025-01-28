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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1746 года "Портрет в среднем возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1746 года "Портрет в среднем возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1746 года "Портрет в среднем возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1746
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1746 года "Портрет в среднем возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 30747 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4320 USD. Торги состоялись 12 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Heritage (2)
  • London Coins (2)
  • NOONANS (2)
  • SINCONA (3)
  • Spink (3)
  • UBS (1)
Великобритания 1/2 гинеи 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
2784 $
Цена в валюте аукциона 2200 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
871 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Spink - January 28, 2022
Продавец Spink
Дата 28 января 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Великобритания 1/2 гинеи 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2019
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе DNW - September 23, 2016
Продавец DNW
Дата 23 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Великобритания 1/2 гинеи 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе London Coins - December 7, 2014
Продавец London Coins
Дата 7 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 24, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Spink - June 26, 2008
Продавец Spink
Дата 26 июня 2008
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Goldberg - September 21, 2005
Великобритания 1/2 гинеи 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Goldberg - September 21, 2005
Продавец Goldberg
Дата 21 сентября 2005
Сохранность MS62 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе CNG - June 8, 2005
Продавец CNG
Дата 8 июня 2005
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1/2 гинеи 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе UBS - September 14, 1999
Продавец UBS
Дата 14 сентября 1999
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1746 "Портрет в среднем возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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