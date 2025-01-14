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Пенни 1746 года (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - Пенни 1746 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - Пенни 1746 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал Пенни
  • Год 1746
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1746 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 27220 проданному на аукционе Heritage Auctions за 446 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1746 на аукционе Heritage - February 22, 2024
Продавец Heritage
Дата 22 февраля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 432 USD
Великобритания Пенни 1746 на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Великобритания Пенни 1746 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1746 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1746 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1746 на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1746 на аукционе Stack's - October 21, 2020
Великобритания Пенни 1746 на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1746 на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1746 на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1746 на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1746 на аукционе Heritage - November 14, 2019
Великобритания Пенни 1746 на аукционе Heritage - November 14, 2019
Продавец Heritage
Дата 14 ноября 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1746 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1746 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1746 на аукционе CNG - October 24, 2018
Продавец CNG
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1746 на аукционе Heritage - September 30, 2018
Великобритания Пенни 1746 на аукционе Heritage - September 30, 2018
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1746 на аукционе Heritage - September 30, 2018
Великобритания Пенни 1746 на аукционе Heritage - September 30, 2018
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1746 на аукционе Heritage - September 30, 2018
Великобритания Пенни 1746 на аукционе Heritage - September 30, 2018
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1746 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания Пенни 1746 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1746 на аукционе Coin Cabinet - June 4, 2017
Продавец Coin Cabinet
Дата 4 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1746 на аукционе Numisor - November 30, 2015
Продавец Numisor
Дата 30 ноября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1746 на аукционе CNG - January 29, 2014
Продавец CNG
Дата 29 января 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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