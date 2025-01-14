Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1746 года (Великобритания, Георг II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал Пенни
- Год 1746
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1746 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 27220 проданному на аукционе Heritage Auctions за 446 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 22 февраля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 432 USD
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 ноября 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Numisor
Дата 30 ноября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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