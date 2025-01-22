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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1746 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 6 пенсов 1746 года "Портрет в старости" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 6 пенсов 1746 года "Портрет в старости" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1746
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1746 года "Портрет в старости". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 33615 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5040 USD. Торги состоялись 16 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Baldwin's of St. James's (5)
  • Davissons Ltd. (1)
  • DNW (4)
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  • Jesús Vico (1)
  • Künker (2)
  • London Coins (2)
  • NOONANS (1)
  • Sovereign Rarities (1)
  • Spink (6)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (2)
Великобритания 6 пенсов 1746 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность PROOF
Цена
1182 $
Цена в валюте аукциона 900 GBP
Великобритания 6 пенсов 1746 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность PF66 NGC
Цена
5040 $
Цена в валюте аукциона 5040 USD
Великобритания 6 пенсов 1746 "Портрет в старости" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1746 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - September 29, 2022
Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1746 "Портрет в старости" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - March 10, 2022
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1746 "Портрет в старости" на аукционе Aurea - December 11, 2021
Продавец Aurea
Дата 11 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1746 "Портрет в старости" на аукционе Spink - September 15, 2020
Великобритания 6 пенсов 1746 "Портрет в старости" на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1746 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания 6 пенсов 1746 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1746 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - April 27, 2020
Великобритания 6 пенсов 1746 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1746 "Портрет в старости" на аукционе DNW - April 8, 2020
Продавец DNW
Дата 8 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1746 "Портрет в старости" на аукционе Baldwin's of St. James's - March 25, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 25 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1746 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - March 1, 2020
Продавец London Coins
Дата 1 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1746 "Портрет в старости" на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1746 "Портрет в старости" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 21, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1746 "Портрет в старости" на аукционе DNW - September 19, 2019
Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность PF64 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1746 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Великобритания 6 пенсов 1746 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1746 "Портрет в старости" на аукционе Spink - January 11, 2019
Продавец Spink
Дата 11 января 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1746 "Портрет в старости" на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1746 "Портрет в старости" на аукционе Davissons Ltd. - February 21, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 21 февраля 2018
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1746 "Портрет в старости" на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1746 "Портрет в старости" на аукционе Jesús Vico - September 15, 2015
Продавец Jesús Vico
Дата 15 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1746 "Портрет в старости" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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