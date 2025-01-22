Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1746 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 6 пенсов
- Год 1746
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1746 года "Портрет в старости". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 33615 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5040 USD. Торги состоялись 16 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность PROOF
Цена
1182 $
Цена в валюте аукциона 900 GBP
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность PF66 NGC
Цена
5040 $
Цена в валюте аукциона 5040 USD
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 25 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 1 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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