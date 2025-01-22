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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

4 пенса (1 Грот) 1746 года (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1746 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1746 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1746
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1746 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1984 проданному на аукционе London Coins LTD за 200 GBP. Торги состоялись 2 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1746 на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
254 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1746 на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 160 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1746 на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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