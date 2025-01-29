Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
3 пенса 1746 года (Великобритания, Георг II)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 3 пенса
- Год 1746
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1746 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 449 проданному на аукционе Spink UK за 680 GBP. Торги состоялись 23 июля 2003.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 3 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 28 января 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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