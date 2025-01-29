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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

3 пенса 1746 года (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 3 пенса 1746 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 3 пенса 1746 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1746
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1746 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 449 проданному на аукционе Spink UK за 680 GBP. Торги состоялись 23 июля 2003.

Сохранность
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Великобритания 3 пенса 1746 на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
Великобритания 3 пенса 1746 на аукционе HARMERS - November 1, 2023
Продавец HARMERS
Дата 1 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
182 $
Цена в валюте аукциона 150 GBP
Великобритания 3 пенса 1746 на аукционе HARMERS - March 30, 2023
Продавец HARMERS
Дата 30 марта 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Великобритания 3 пенса 1746 на аукционе HARMERS - September 26, 2022
Продавец HARMERS
Дата 26 сентября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Великобритания 3 пенса 1746 на аукционе Heritage - June 24, 2021
Великобритания 3 пенса 1746 на аукционе Heritage - June 24, 2021
Продавец Heritage
Дата 24 июня 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Великобритания 3 пенса 1746 на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 90 GBP
Великобритания 3 пенса 1746 на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1746 на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1746 на аукционе Heritage - January 18, 2017
Великобритания 3 пенса 1746 на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1746 на аукционе Goldberg - June 8, 2016
Продавец Goldberg
Дата 8 июня 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1746 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 3, 2015
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 3 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1746 на аукционе Goldberg - January 28, 2015
Великобритания 3 пенса 1746 на аукционе Goldberg - January 28, 2015
Продавец Goldberg
Дата 28 января 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1746 на аукционе Stack's - November 5, 2014
Великобритания 3 пенса 1746 на аукционе Stack's - November 5, 2014
Продавец Stack's
Дата 5 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1746 на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена

Где продать?

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