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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 пенни 1746 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1746 года "Портрет в старости" - цена монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 пенни 1746 года "Портрет в старости" - цена монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1746
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1746 года "Портрет в старости". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1269 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 1300 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Великобритания 1/2 пенни 1746 "Портрет в старости" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
330 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1746 "Портрет в старости" на аукционе Numismatica Ars Classica - December 3, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
1467 $
Цена в валюте аукциона 1300 CHF
Великобритания 1/2 пенни 1746 "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1746 "Портрет в старости" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Великобритания 1/2 пенни 1746 "Портрет в старости" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1746 "Портрет в старости" на аукционе St James’s - February 4, 2023
Продавец St James’s
Дата 4 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1746 "Портрет в старости" на аукционе Stephen Album - November 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1746 "Портрет в старости" на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1746 "Портрет в старости" на аукционе 2020 Auctions - December 30, 2020
Продавец 2020 Auctions
Дата 30 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1746 "Портрет в старости" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 30, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1746 "Портрет в старости" на аукционе Taisei - May 3, 2020
Продавец Taisei
Дата 3 мая 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1746 "Портрет в старости" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 2, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1746 "Портрет в старости" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1746 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - January 16, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1746 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - January 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1746 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - August 15, 2016
Великобритания 1/2 пенни 1746 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - August 15, 2016
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2016
Сохранность AU58 BN PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1746 "Портрет в старости" на аукционе DNW - June 9, 2016
Продавец DNW
Дата 9 июня 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1746 "Портрет в старости" на аукционе CNG - January 13, 2016
Продавец CNG
Дата 13 января 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1746 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - December 18, 2014
Великобритания 1/2 пенни 1746 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - December 18, 2014
Продавец Heritage
Дата 18 декабря 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1746 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Великобритания 1/2 пенни 1746 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1746 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Великобритания 1/2 пенни 1746 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2013
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1746 "Портрет в старости" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - February 2, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1746 "Портрет в старости" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 27, 2012
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 27 сентября 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1746 "Портрет в старости" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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