Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 пенни 1746 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1746
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1746 года "Портрет в старости". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1269 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 1300 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
1467 $
Цена в валюте аукциона 1300 CHF
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2016
Сохранность AU58 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 18 декабря 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2013
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
Для продажи 1/2 пенни 1746 "Портрет в старости" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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